EUA/Eleições

O senador Bernie Sanders abandonou hoje a corrida presidencial nos EUA, após uma sequência de maus resultados nas primárias Democratas, deixando Joe Biden como rival do Presidente Donald Trump, nas eleições de novembro.

Bernie Sanders, 78 anos, senador pelo Estado de Vermont, tinha começado as primárias do Partido Democrata com três importantes vitórias, apesar das suas ideias radicais de esquerda, sobretudo nas áreas da economia e da saúde.

Mas após maus resultados na "super-terça-feira" e de uma severa derrota no importante Estado de Michigan, no início de março, a campanha de Bernie Sanders começou a perder força, ao mesmo tempo que o ex-vice-Presidente Joe Biden acumulava vitórias e somava apoios dos candidatos que iam desistindo.