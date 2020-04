Covid-19

A Comissão Europeia deu hoje 'luz verde' ao regime português de apoio ao setor das pescas e aquicultura para fazer face à pandemia covid-19, considerando que a linha de crédito até 20 milhões de euros respeita as regras europeias.

"O regime português permitirá a concessão de empréstimos num montante até 20 milhões de euros a pequenas e médias empresas do setor das pescas e da aquicultura a taxas de juro bonificadas. Ajudará estas empresas a cobrir as necessidades imediatas de liquidez e a prosseguir as atividades nestes tempos difíceis", comentou a vice-presidente executiva Margrethe Vestager, responsável pela pasta da Concorrência.

Em comunicado, o executivo comunitário recorda que Portugal notificou a Comissão de um regime de uma linha de crédito de 20 milhões de euros para apoiar as empresas do setor das pescas e da aquicultura no contexto da pandemia de coronavírus, tendo Bruxelas julgado a medida "necessária, adequada e proporcionada".