Covid-19

O Convento de Santa Clara, em Leiria, onde estão alojadas 93 freiras, recebeu na terça-feira 200 equipamentos e outro material de proteção pessoal e limpeza, no âmbito do combate à pandemia covid-19, anunciou hoje o município de Leiria.

As religiosas, com idades compreendidas entre os 70 e os 90 anos, estavam sem qualquer material de proteção e com o pessoal auxiliar reduzido a metade, como disse na segunda-feira a irmã coordenadora do convento Claudina de Carvalho Leite.

Hoje, a Câmara de Leiria informou que o apelo foi ouvido e que foram entregues no Convento de Santa Clara 200 equipamentos de proteção individual, sete batas médicas e proteções de pés, 150 máscaras, toucas, líquido desinfetante de interiores, 10 litros de líquido desinfetante hipoclorito e cinco caixas de luvas.