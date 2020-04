Covid-19

A Câmara de Leiria anunciou hoje um conjunto de medidas que visam apoiar o setor cultural do concelho, afetado pela paralisação como consequência do estado de emergência decretado devido à pandemia da covid-19.

Os apoios divulgados resultam da análise das "diferentes realidades de enquadramento das estruturas culturais", para as quais a situação atual tem "reflexos incontornáveis na sua subsistência e manutenção", refere o município em comunicado.

Para o curto prazo, foi aprovada uma verba de 12 mil euros para financiar o projeto "Cultura com C de Casa", que desde 18 de março está a transmitir através do Facebook pequenos espetáculos, performances e intervenções de agentes artísticos, e outros relacionados com cultura, do concelho.