As assimetrias regionais na taxa de letalidade da covid-19 em Portugal podem estar associadas a diferentes estruturas demográficas, afirmou hoje a diretora-geral da Saúde para justificar números mais altos na zona Centro e Algarve.

Segundo o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), a zona Centro e o Algarve registavam até ao final do dia de terça-feira uma taxa de letalidade superior à média nacional, que se situa nos 2,89%, com 5,15% no Centro e 3,19% no Algarve.