O presidente da Comissão Vitivinícola da Região do Dão (CVRD) disse hoje que há empresas com "casos gravíssimos de liquidez", uma vez que os mercados nacionais e internacionais estão parados.

"Aqui no Dão, e para as empresas em geral, há casos gravíssimos de liquidez, casos que conheço e é nesse sentido que defendo que o Governo tem de recapitalizar as linhas que criou, porque já não dão resposta, já estão esgotadas, como é o caso da linha Capitalizar", explicou à agência Lusa Arlindo Cunha.

Segundo este responsável, os empresários maiores da região "são pequenos à escala nacional e muito pequenos à escala internacional e, regra geral, são produtores e engarrafadores, no segmento dos 10/50 mil hectares, que têm marcas próprias no mercado.