Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que as medidas de mitigação da crise provocada pela pandemia de covid-19 "estão tomadas e aprovadas", exigindo-se a sua "implementação rápida", tendo em conta as necessidades.

"A implementação rápida com as exigências que este tempo nos impõe é fundamental, para que possamos, de facto, dar as respostas, porque está muita coisa em jogo. Primeiro é a necessidade efetiva das pessoas e depois a confiança", afirmou Ulisses Correia e Silva, durante um encontro realizado hoje, na Praia, com o governador do Banco de Cabo Verde, João Serra, e representantes dos bancos comerciais e das seguradoras.

De moratórias ao pagamento de créditos à banca, até 30 de setembro, até à possibilidade de suspensão de contratos de trabalho, ao adiamento no pagamento de impostos ou ao subsídio a trabalhadores informais, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19 e às medidas de proteção social decorrentes do estado de emergência, o Governo já aprovou várias medidas de natureza fiscal, laboral, de administração da justiça e de administração pública, bem como programas de apoio setoriais.