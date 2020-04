Actualidade

A Comissão Europeia afirmou hoje que Portugal reduziu a sua dívida pública muito devido a um crescimento "acima do potencial" e a condições de financiamento favoráveis, de acordo com um relatório hoje divulgado.

"Em 2019, foi projetado que Portugal tenha feito progressos suficientes para a conformidade com o objetivo de redução de dívida do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), embora, em grande medida, devido a um crescimento económico acima do potencial e a condições de financiamento favoráveis", pode ler-se num Relatório de Vigilância Pós-Programa hoje divulgado por Bruxelas.

O documento assinala que "em 2020, era esperado que Portugal cumprisse com o objetivo de redução de dívida", pressupostos que deverão ser alterados devido aos efeitos económicos da pandemia de covid-19.