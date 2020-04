Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, defendeu hoje a necessidade de existir mais coordenação e menos burocracia na relação entre as autarquias e os organismos do Estado, no sentido de combater o surto da covid-19.

"Não queremos escamotear os problemas, há-os. É necessária uma maior articulação dos vários organismos do Estado que intervêm no território. Coordenação e eficácia é essencial. É importante clarificar as atribuições e competências para não haver suposições e redundâncias", afirmou Manuel Machado.

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que também é presidente da Câmara Municipal de Coimbra, falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.