Covid-19

As tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos (RSU) nas Caldas da Rainha vão ser reduzidas entre os 50 e os 80% de acordo com os rendimentos dos agregados familiares, numa medida que câmara vai manter até junho.

Os utilizadores domésticos cujo rendimento do agregado familiar seja inferior a 700 euros e os titulares do cartão municipal do idoso beneficiam, já este mês, de uma redução de "80% no total do pagamento mensal das tarifas fixas e variáveis" de água, saneamento e tratamentos de resíduos sólidos, informou hoje a câmara das Caldas da Rainha.

Para os agregados com rendimentos abaixo dos 1.300 euros, ou cujos rendimentos tenham sido reduzidos em 40% e que fiquem abaixo daquele valor, a redução tarifária será de 50%, precisou a autarquia num comunicado.