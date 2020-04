Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) disse hoje que estão a ser preparadas as "ações necessárias" para que sejam feitos rastreios da doença covid-19 nos lares de idosos do território.

"Na área da CIM-BSE, quer por via da intervenção dos municípios, quer do Governo, estão a ser postas no terreno as ações necessárias para podermos ter alguma noção mais precisa daquilo que se passa nas nossas instituições particulares de solidariedade social", disse à agência Lusa Luís Tadeu.

O presidente da CIM-BSE, que também lidera a Câmara Municipal de Gouveia, adiantou que foi hoje contactado pela secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, que lhe indicou que o Governo vai "arrancar com a implementação dos testes" à covid-19 nos lares de idosos do território da comunidade intermunicipal, que abrange 15 municípios dos distritos da Guarda e Castelo Branco.