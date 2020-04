Actualidade

O presidente do Governo dos Açores concedeu hoje tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública regional no período da tarde de quinta-feira, tendo em conta a relevância que a "celebração da Páscoa representa para as famílias açorianas".

O despacho assinado por Vasco Cordeiro refere que, não obstante a declaração da situação de contingência no arquipélago açoriano, devido à pandemia de covid-19, "existem serviços públicos da administração regional direta e indireta, institutos públicos e empresas públicas, em regime de teletrabalho, bem como serviços públicos essenciais não encerrados".

Assim, "é concedida, a exemplo dos anos anteriores, tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública regional dos Açores, no período da tarde de quinta-feira, 09 de abril, com exceção dos trabalhadores dos serviços públicos essenciais", explica o gabinete do presidente do Governo Regional.