Covid-19

O PSD/Beja criticou hoje o Governo por "não assegurar as condições mínimas de funcionamento" às instituições de saúde, emergência e segurança no distrito, onde os bombeiros admitem recusar transportar utentes suspeitos e doentes com covid-19.

"Numa região onde o apoio do Governo é efetivamente residual nos variados setores da sociedade, não assegurar as condições mínimas de funcionamento às instituições de saúde, emergência e segurança é faltar a um compromisso deontológico por parte da tutela", refere a distrital de Beja do PSD, em comunicado enviado à agência Lusa.

A posição da distrital social-democrata surge depois de hoje ter sido divulgado que os 15 corpos de bombeiros do distrito de Beja admitem recusar transportar utentes suspeitos e doentes com covid-19 por falta de condições e apoios de entidades, o que "coloca em risco a segurança" dos profissionais.