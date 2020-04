Covid-19

A CP anunciou hoje a suspensão da circulação dos comboios de Longo Curso, Alfa Pendular e Intercidades, excetuando algumas ligações a Évora e Beja, entre quinta e segunda-feira, devido à limitação de circulação na Páscoa na sequência da pandemia.

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal justifica que a decisão, tomada "no âmbito do plano de contingência" da covid-19, surge "na sequência da renovação do estado de emergência", com a limitação à circulação no período da Páscoa.

Assim, a CP "implementou alterações à oferta, que estarão em vigor entre as 00:00 do dia 09 de abril (quinta-feira) e as 24:00 do dia 13 de abril (segunda-feira)".