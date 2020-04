Covid-19

O Governo moçambicano anunciou hoje que passa a ser obrigatório o uso de máscaras nos transportes e em aglomerações de pessoas, medidas que visam evitar a propagação do novo coronavírus no país.

As medidas estão incluídas num novo decreto que altera alguns artigos de um primeiro documento aprovado pelo executivo moçambicano em 02 de abril, segundo Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, que se realizou hoje em Maputo em sessão extraordinária.

"A grande questão com que o Governo se debate é a proteção da vida humana e todas estas medidas visam proteger as pessoas. Entretanto, há que fazer esta combinação sem criar situações de crise económica", afirmou o porta-voz do Governo moçambicano.