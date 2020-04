Actualidade

A Sonae SGPS e a Sonae MC, que detém o Continente, lançaram várias operações que resultaram na contratação de um total de 340 milhões de euros em empréstimos, aumentando a maturidade da sua dívida, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adianta que "o montante total de empréstimos de longo prazo contratados, pela Sonae SGPS e pela Sonae MC, no último mês ascende a 340 milhões de euros", sendo que"têm maturidade média superior a cinco anos".

A Sonae SGPS informou, no comunicado, que finalizou "a emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 160 milhões de euros, sem garantias, pelo prazo final de sete anos", numa operação organizada pelo Caixa - Banco de Investimento, S.A. com o objetivo de refinanciar os empréstimos que se venciam em 2022 e 2023.