A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (Anecra) enviou uma carta ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na qual reiterou o pedido de suspensão do pagamento do IUC pelos operadores de comércio de usados.

"A Anecra [...] enviou ontem [terça-feira] uma carta dirigida ao sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, tendo em vista um alerta reforçado e especialmente direcionado à necessidade imperiosa da suspensão imediata do pagamento do IUC (Imposto Único de Circulação) pelos operadores de comércio de viaturas usadas, e em particular nas viaturas em 'stock'", indicou, em comunicado, a associação.

Para a Anecra "faz pouco sentido" que as empresas, impedidas de desenvolver a sua normal atividade, face à declaração de estado de emergência, tenham que continuar a pagar um imposto das viaturas que estão em 'stock'.