Covid-19

O festival britânico Womad, que se iria realizar em Charlston Park, no Reino Unido, entre 23 e 26 de julho, foi cancelado, anunciou hoje a organização do evento que tinha entre as primeiras confirmações a portuguesa Mariza.

Numa mensagem na página do festival, o cofundador Peter Gabriel disse que a organização foi informada de que o evento não tinha sido autorizado, no contexto da pandemia da covid-19, e salientou que muitos dos artistas do cartaz desta edição já se tinham oferecido para integrar o festival no próximo ano.

"Obviamente, ajudar-nos-á se vocês aceitarem manter os vossos bilhetes para o próximo ano. No entanto, estamos completamente a par das tensões financeiras que esta estranha situação trouxe a muitos, pelo que compreendemos se precisarem, ou preferirem, a devolução", disse Peter Gabriel.