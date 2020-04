Covid-19

O bispo do Porto foi hoje autorizado pelo Município de Ovar a entrar nesse território sob cerco sanitário para aí abençoar o hospital de campanha que a câmara pretende colocar em funcionamento ainda esta semana.

Em declarações à Lusa, Domingos Silva, vice-presidente da autarquia do distrito de Aveiro que está em estado de calamidade pública desde 17 de março devido à Covid-19, explica que a visita parte de um convite do executivo camarário, já que "presidente e vereadores são todos cristãos e quiseram a bênção de D. Manuel Linda" para esse equipamento de saúde.

A estrutura montada na Arena Dolce Vita foi batizada com o nome "Anjo d'Ovar", está equipada "com 28 camas", tem capacidade para "acolher até 100 se isso se revelar necessário" e aguarda agora a chegada do material técnico que lhe permitirá começar a acolher doentes cuja condição exija internamento.