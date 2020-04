Covid-19

Os desempregados e as pessoas abrangidas por medidas aprovadas no âmbito da pandemia de covid-19, como o 'lay-off', podem resgatar Planos de Poupança Reforma (PPR) subscritos até março, sem penalização fiscal, segundo uma proposta aprovada hoje no parlamento.

A proposta apresentada pelo BE, com alterações feitas pelo PS, foi aprovada durante as votações no plenário de 100 iniciativas legislativas dos vários partidos relacionadas com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

"Enquanto vigorar o estado de emergência, o valor dos Planos de Poupança Reforma pode ser reembolsado (...) até ao limite mensal do indexante dos apoios sociais pelos participantes desses planos e desde que um dos membros do seu agregado familiar esteja em situação de isolamento profilático ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos", estabelece o diploma.