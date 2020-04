Covid-19

O acesso às plataformas de jogo 'online' vai ser limitado durante o período de estado de emergência, de acordo com uma proposta do PAN hoje aprovada pelo parlamento.

A iniciativa teve os votos contra do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega, tendo sido aprovada com os votos dos restantes partidos e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O diploma, aprovado em votação final global, prevê que sejam estabelecidas limitações "parciais ou totais de acesso às plataformas de jogo de azar 'online'" até ao fim do estado de emergência, pretendendo-se com a medida informar e proteger os consumidores, sobretudo os menores, jovens adultos ou pessoas com adição ao jogo.