Covid-19

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou a defender o uso cloroquina para tratamento da covid-19, afirmando que o medicamento já salvou dezenas de brasileiros.

"Após ouvir médicos, investigadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde a sua fase inicial. Conversei com o doutor Roberto Kalil. Cumprimentei-o pela honestidade (...) ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a administrou em dezenas de pacientes. Todos estão salvos", disse Bolsonaro, naquele que foi o seu quinto discurso ao país desde o inicio da pandemia.

O Presidente do Brasil, que há várias semanas defende o uso cloroquina - medicamento que é usado para tratar doenças como artrite, lúpus e malária - e cujos efeitos em pacientes vítimas da covid-19 ainda estão a ser estudados, parabenizou ainda Roberto Kalil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês recém-recuperado da covid-19, por ter administrado o remédio mesmo sem a conclusão do protocolo de testes.