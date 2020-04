Covid-19

Uma plataforma para apoiar os produtores e comerciantes do concelho de Coimbra, disponibilizando "um ponto de encontro virtual" com os consumidores face à pandemia da covid-19, em funcionamento há três dias, reúne 48 operadores.

"Até ao final do terceiro dia de funcionamento [quarta-feira]", a plataforma, criada pela associação de desenvolvimento local Coimbra Mais Futuro, em parceria com a Câmara da cidade, já conta com 48 entidades de produção e comércio de produtos, sobretudo agroalimentares produzidos no município, disse à agência Lusa Regina Pinto, daquela associação.

Além disso, já manifestaram interesse em aderir ao projeto 12 outras entidades, cujas candidaturas estão a ser apreciadas pela Coimbra Mais Futuro, no sentido de verificar se reúnem as condições para integrar o projeto, adiantou a responsável.