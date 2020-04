Covid-19

O líder supremo do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, propôs hoje que as concentrações em massa no país possam ser suspensas durante o sagrado mês de jejum muçulmano, o Ramadão, devido à pandemia da covid-19.

O líder supremo fez hoje este comentário durante um discurso transmitido pela televisão.

"Na ausência de reuniões públicas no mês do Ramadão, incluindo orações, discursos e assim por diante, de que este ano estamos a ser privados, devemos criar os mesmos sentidos em nossa solidão", disse Khamenei.