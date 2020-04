Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) manifestou-se hoje preocupado com o rápido crescimento de infetados com covid-19 no continente que totaliza agora 11.400 casos e 572 mortos.

Durante um encontro online com a comunicação social a partir de Adis Abeba, na Etiópia, John Nkengasong disponibilizou os dados mais atualizados em África e abordou a estratégia para combater esta pandemia que, em todo o mundo, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas, das quais morreram mais de 87 mil.

Segundo John Nkengasong, África regista atualmente 11.400 casos em 52 países, com 572 mortos e 1.313 recuperados, estes últimos dados "animadores".