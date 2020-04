Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assegurou hoje que irá continuar a exigir a "solidariedade sem fissuras" da União Europeia (UE) face à crise do coronavírus, afirmando que "não há tempo a perder, é agora ou nunca".

No discurso que fez esta manhã no parlamento para pedir o prolongamento do "estado de emergência", Sánchez sublinhou a necessidade de o país ser "exigente" perante a UE e voltou a defender a criação das euro-obrigações - 'eurobonds' que neste momento também são chamadas 'coronabonds'.

O chefe do Governo espanhol apelou, mais uma vez, à aprovação de medidas de apoio à dívida pública dos Estados-membros, porque, segundo ele, "esta crise não tem culpados", uma vez que se trata de uma emergência "global e europeia".