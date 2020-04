Covid-19

Um "confinamento total" para combater a pandemia de covid-19 foi imposto no distrito de Cox's Bazar, no sudeste do Bangladesh, onde quase um milhão de rohingyas vivem no maior campo de refugiados do mundo, anunciaram hoje as autoridades.

Desde quarta-feira à noite, a área foi "colocada em total confinamento - sem entrada, sem saída - até que a situação melhore", de acordo com uma diretiva oficial.

Os especialistas estão preocupados com a devastação que o novo coronavírus pode causar nesses campos de refugiados que abrigam centenas de milhares de membros dessa minoria muçulmana perseguida no vizinho Myanmar (antiga Birmânia), de onde fugiram.