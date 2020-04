Covid-19

África tem 48 países com testes à covid-19 e compete com o "mundo desenvolvido" no acesso a testes e material de proteção, revelou hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

John Nkengasong, que falava durante um encontro online com a comunicação social a partir de Adis Abeba, na Etiópia, sublinhou "o feito" que a União Africana alcançou ao conseguir que, em duas semanas, o número de países com capacidade de testar a covid-19 passasse de dois para 43, situando-se atualmente nos 48.

"Se tivéssemos começado em janeiro, todos os países já teriam esta capacidades de diagnóstico", disse.