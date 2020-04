Covid-19

O Presidente de Angola solicitou hoje à Assembleia Nacional a prorrogação do estado de emergência, por mais 15 dias, face à "iminente situação de calamidade pública" devido ao novo corona vírus.

A carta de João Lourenço foi hoje lida na Assembleia Nacional pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, no início de uma reunião plenária extraordinária onde será apreciado o pedido do Presidente da República relativo à possibilidade de renovação do estado de emergência.

Na missiva, o chefe de Estado angolano considerou que as razões que estiveram na base da declaração do estado de emergência mantêm-se atuais e inalteradas.