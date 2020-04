Covid-19

A equipa do Teatro Experimental do Porto (TEP) está em teletrabalho por causa do estado de emergência decretado devido à pandemia e a companhia está em negociações para manter o "mesmo financiamento", nos acordos públicos.

"Estamos em fase de negociações para manter o mesmo nível de financiamento nos acordos públicos, prevendo reagendamentos com pagamento de trabalhos complementares", avançou à agência Lusa o diretor artístico do TEP, Gonçalo Amorim.

Em entrevista por escrito à Lusa sobre o impacto financeiro da covid-19 e do isolamento social está a ter no Teatro Experimental do Porto, o diretor artístico diz que ainda "não deu tempo para perceber o real impacto financeiro", porque a companhia tem financiamento quase total do Estado".