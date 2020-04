Covid-19

O Governo angolano vai disponibilizar cerca de 488 mil milhões de kwanzas (800 milhões de euros) para a "manutenção mínima dos níveis de atividade das micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo" devido à covid-19, foi hoje anunciado.

Esta é uma das medidas aprovadas hoje pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, a que a Lusa teve acesso, e que visa aliviar os efeitos da pandemia e da redução acentuada do preço do barril de petróleo sobre as empresas e sobre as famílias.

Além deste apoio financeiro, o Governo pretende também "desanuviar a pressão" sobre a tesouraria das empresas alargando os prazos limite para liquidação de obrigações tributárias.