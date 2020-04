Covid-19

As autoridades de Teerão anunciaram hoje mais 117 mortes devido ao novo coronavírus, o que faz aumentar para 4.110 mortos o balanço oficial da pandemia no Irão, um dos países mais afetados pela covid-19.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, os últimos dados declarados mostram, no entanto, uma tendência de descida do número de novas infeções.

"Detetámos 1.634 novos casos, o que faz aumentar o número total de casos confirmados para 66.220", adiantou na sua conferência de imprensa diária.