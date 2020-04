Covid-19

A ADES - Associação Empresarial do Sabugal, no distrito da Guarda, admitiu hoje que o pequeno comércio existente nas aldeias da região pode estar a "beneficiar um bocadinho" com a pandemia causada pela covid-19.

O coordenador da ADES, Jorge Esteves, disse hoje à agência Lusa que as mercearias e os minimercados estão a ter um aumento na procura, numa altura em que as pessoas das aldeias, "não podendo sair de casa", fazem compras nos estabelecimentos que estão mais próximos.

Apesar de não ter dados concretos sobre a situação, o responsável admite que "o comércio local das freguesias poderá beneficiar um bocadinho" com a atual situação.