Covid-19

Uma cidade chinesa situada na fronteira com a Rússia está em estado de alerta, depois de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus terem sido detetados entre viajantes oriundos do país vizinho.

Com cerca de 70.000 habitantes, a cidade de Suifenhe, na província de Heilongjiang, nordeste da China, foi isolada, enquanto foi montado um hospital de campanha e se encerrou a fronteira, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

A cidade é um dos pontos principais de passagem entre os dois países, desde que, no final de março, as autoridades russas suspenderam todas as ligações aéreas internacionais.