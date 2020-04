Actualidade

A Metro do Porto prorrogou hoje até 25 de maio o prazo para apresentação de propostas de construção da linha Rosa, no Porto, e expansão da Amarela, em Vila Nova de Gaia, por 365 milhões de euros.

Em dois "avisos de prorrogação de prazo" publicados no Diário da República, a Metro do Porto prolonga em cerca de um mês a aceitação de propostas para as duas empreitadas, cujo concurso lançado a 27 de março estipulava a entrega de propostas até 28 de abril.

Fonte da empresa explicou à Lusa que a decisão de prorrogar o prazo se deveu à "necessidade de esclarecimento" das "várias questões" colocadas por novos interessados na obra, que teve um primeiro procedimento concursal com o valor base de 270 milhões de euros.