Covid-19

Os doentes positivos covid-19 que são seguidos em casa pelo Hospital de São João, no Porto, vão realizar o teste de despistagem mais cedo e mais rápido graças ao novo sistema 'Drive Thru', indicaram hoje os responsáveis.

Na prática está a falar-se de um aumento de capacidade dos chamados "testes de cura", ou seja testes de despistagem da doença para doentes comprovadamente positivos que têm de realizar colheitas até que estas determinem que estão curados, ou seja lhes permita ter alta.

Até aqui, as equipas do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) realizavam as colheitas de amostras biológicas em casa do doente, mas graças ao "Covid Drive Thru", operacionalizado esta semana, vão poder mais do que triplicar a capacidade de realizar colheitas.