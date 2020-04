Covid-19

A GNR de Viana do Castelo tem 300 efetivos a controlar o cumprimento das novas restrições de circulação impostas pelo estado de emergência e vai realizar duas operações de "maior envergadura na A28", informou hoje aquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, a propósito das restrições especiais de circulação a adotar entre hoje e a próxima segunda-feira, que proíbem deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, salvo em situações autorizadas, a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que a primeira operação vai decorrer na sexta-feira, na entrada da ponte nova de Viana do Castelo, no acesso à autoestrada A28, no sentido sul/norte, entre as 14:00 e as 18:00.

Já no domingo, a outra ação de fiscalização prevista na operação "Páscoa em Casa", irá ocorrer, entre as 09:00 e as 13:00, na saída de Neiva, da mesma autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto.