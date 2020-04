Covid-19

Uma petição pública 'online' pede o cancelamento imediato do TV Fest, festival de música portuguesa criado pelo Ministério da Cultura em conjunto com a RTP, previsto para começar hoje, contava com 14.924 assinaturas, às 13:32.

Para os signatários da petição, lançada na tarde de quarta-feira, a realização do TV Fest, no presente estado de emergência, é "uma medida antidemocrática e não inclusiva".

O festival, criado no quadro de apoio ao setor da música, no âmbito da crise da pandemia covid-19, com um investimento financeiro público de um milhão de euros, prevê a realização de concertos disponibilizados, todas as noites, no canal 444 e na RTP Play, ao longo de um mês.