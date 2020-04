Covid-19

O estado de saúde do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, "continuar a melhorar" após ter passado uma terceira noite em cuidados intensivos num hospital londrino devido a sintomas persistentes de covid-19, afirmou hoje um porta-voz.

"O primeiro-ministro teve uma boa noite e continua a melhorar nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas. Ele está animado", disse o porta-voz.

O primeiro-ministro britânico está desde segunda-feira à noite nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois de ter sido internado no domingo "por precaução" para fazer testes por continuar com "sintomas persistentes ao fim de 10 dias".