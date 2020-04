Covid-19

O parlamento angolano aprovou hoje, por unanimidade, a solicitação de prorrogação por mais 15 dias do estado de emergência devido à covid-19, que já causou duas mortes entre os 19 casos positivos registados em Angola.

A resolução sobre a possibilidade de prorrogação do estado de emergência pelo Presidente da República, João Lourenço, foi aprovada com 176 votos a favor, nenhum voto contra e zero abstenções.

Na sua intervenção, o deputado Mário Pinto de Andrade, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido maioritário, enalteceu os esforços do Presidente da República, incluindo as medidas de confinamento obrigatório e restrição da circulação de pessoas, já que o país até hoje apresenta apenas 19 casos de contágio confirmados, dos quais dois mortos e dois recuperados.