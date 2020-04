Covid-19

Lisboa, 09 abr 2020 (Lusa) -- O Hospital Curry Cabral, em Lisboa, admitiu hoje cancelar a transferência dos serviços de transplante hepático, devido ao abrandamento da evolução da covid-19, e diz não ter recebido o pedido de demissão do diretor daquele serviço.

"A covid-19 está a ter uma evolução lenta e controlada, bastante mais lenta e controlada do que se estava a imaginar há uma semana, o que significa dizer que a necessidade de transferência de serviços pode, inclusivamente, não se verificar", disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Esta informação surge depois da notícia de que o diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Hospital Curry Cabral, Américo Martins, se demitiu na quarta-feira por ter visto impedida a proposta de reorganização do serviço na unidade, que passava pela criação de dois circuitos independentes para manter os serviços destinados aos doentes oncológicos e transplantados no Curry Cabral, em vez de serem transferidos para o Hospital de Santa Marta (também pertencente ao CHULC).