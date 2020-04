Covid-19

O secretário de Estado da Saúde garantiu hoje que a saída de serviços do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por causa da pandemia da covid-19, só acontecerá "de acordo com a evolução do surto e se vier a ser necessário".

"Se, obviamente, não vier a ser necessário, manteremos, como é óbvio, os serviços nos respetivos locais onde estão atualmente", afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para acompanhamento da pandemia.

O Hospital Curry Cabral admitiu hoje cancelar a transferência dos serviços de transplante hepático, devido ao abrandamento da evolução da covid-19, e disse não ter recebido o pedido de demissão do diretor daquele serviço, Américo Martins, que se terá demitido na quarta-feira por ter visto impedida a proposta de reorganização do serviço na unidade.