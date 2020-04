Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje uma moção, só com os votos contra do PS, manifestando a sua discordância por o Governo não suspender o projeto da linha circular do Metro, como aprovado pelo parlamento.

O documento do PCP, subscrito também por CDS-PP e PSD, contou ainda com os votos favoráveis do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), disseram à Lusa fontes municipais.

Em março, foi aprovada na Assembleia da República uma alteração ao Orçamento do Estado para 2020, na especialidade, para a suspensão do projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa, o que motivou protestos do PS e do Governo.