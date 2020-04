Covid-19

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulgou hoje uma circular com instruções para a execução orçamental no âmbito da pandemia de covid-19, aprovadas pelo secretário de Estado do Orçamento e hoje publicadas no 'site' da instituição.

A circular "aplica-se a todas as entidades da Administração Central", tendo sido aprovada por João Leão, que tem a tutela do Orçamento, na quarta-feira.

As instruções "visam clarificar e estabelecer procedimentos de índole orçamental ou associados que decorrem da entrada em vigor dos diplomas que vieram estabelecer medidas excecionais e temporárias relacionadas com o combate aos efeitos da covid-19, designadamente, no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março".