Covid-19

Na fronteira entre os concelhos de Lisboa e Loures, os moradores continuam hoje a atravessar os dois municípios, sobretudo pelo comércio, reclamando flexibilidade no cumprimento da medida que proíbe esse tipo de circulação durante a Páscoa, devido à covid-19.

"As pessoas deste lado da rua estão em Lisboa, mas o comércio é todo aqui do lado de Moscavide (Loures), portanto estão a infringir a lei por um quilómetro [?]. Nesse caso, não se justifica cumprir rigorosamente a lei, mas também não é por aí que a covid cá chega", afirmou à Lusa Vítor Silva, funcionário de uma frutaria, com a banca montada na freguesia de Moscavide, no município de Loures.

A empurrar o carrinho das compras, Adelaide Veran, de 78 anos, é residente na freguesia lisboeta do Parque das Nações, mas teve de ir hoje até Moscavide para ir à farmácia onde costuma aviar as receitas e para ir ao supermercado, porque é o que fica mais perto de casa, ainda que no concelho vizinho.