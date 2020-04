Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que no ensino secundário ainda poderá haver aulas presenciais no terceiro período, e que o calendário de exames é adiado, só abrangendo os exames específicos para acesso ao Ensino Superior.

Estas medidas foram anunciadas por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros, adiantando que o calendário de exames do 11º e do 12º anos terá a primeira fase entre 06 e 23 de julho e a segunda fase entre 01 e 07 de setembro".

"Deste modo, a atividade letiva pode estender-se até 26 de junho", declarou o primeiro-ministro.