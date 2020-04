Actualidade

A associação OUT.RA, que organiza o OUT.FEST - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, é uma das quatro entidades promotoras de um projeto europeu de investigação sobre influências culturais na música experimental do passado e presente.

O projeto, intitulado Música Radical Europeia e sua Natureza Intercultural (REMAIIN, na sigla em inglês), envolve também estruturas da Letónia, Bélgica e Alemanha e pretende investigar "as influências culturais não-europeias na música experimental, 'avant-garde' e inovadora do presente do passado".

"As atividades primárias do projeto são concertos, exposições e performances, a par de atividades discursivas que dissecam o trabalho apresentado no contexto do tema abordado", pode ler-se na página do projeto, que é cofinanciado pelo programa Europa Criativa.