A petição 'online' que pede o cancelamento imediato do festival TV Fest, com mais de 18 mil assinaturas, foi iniciada por um grupo de amigos que quis juntar "num coro" as várias vozes contra aquela iniciativa do Governo.

Na terça-feira à noite, a ministra da Cultura Graça Fonseca anunciava na RTP o TV Fest, um festival de música em parceria com a estação pública, com concertos diários, que arranca hoje à noite e que conta com um orçamento de um milhão de euros, saídos dos cofres do Estado.

Ainda nessa noite, um grupo de amigos, composto maioritariamente por "pessoas ligadas ao setor Cultural, de vários pontos do país e sem ligações partidárias", partilhava entre si a "perplexidade" perante a iniciativa, contou à Lusa um dos elementos desse grupo, o programador e produtor cultural Gui Garrido.