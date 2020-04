Covid-19

O Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) está preocupado com a adequação e o número dos equipamentos de proteção individual contra o novo coronavírus disponibilizados aos inspetores, a dias de uma ação de âmbito nacional.

"Tanto quanto sabemos, os equipamentos de proteção individual remetidos aos vários centros locais [da Autoridade para as Condições do Trabalho] não terão sido em número suficiente e até adequados", disse à Lusa a presidente do SIT, Carla Cardoso.

"Isto tudo tem que ser equacionado e muto bem pensado, para não nos pormos a nós em risco, nem os próprios trabalhadores, com quem vamos falar, nos locais de trabalho", alertou a dirigente sindical, adiantando que os inspetores receberam "orientações" para estarem "disponíveis e contactáveis" para, "muito em breve", serem chamados para "uma ação a nível nacional".