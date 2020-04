Actualidade

A Câmara de Lisboa vai lançar um concurso público para executar obras de manutenção em 55 escolas do município, no valor máximo de 30 milhões de euros, de acordo com uma proposta hoje aprovada por unanimidade.

Fonte do BE disse à agência Lusa que a proposta mereceu os votos favoráveis de todas as forças políticas, numa reunião privada do executivo municipal a decorrer por videoconferência desde as 09:30.

Na sequência de um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), encomendado em 2018 pela Câmara de Lisboa, que avaliou o estado de conservação de 55 das 93 escolas de 1.º ciclo e jardins de infância geridos pela autarquia, serão agora feitas intervenções de manutenção que, por princípio, são "de complexidade média ou reduzida", lê-se na proposta, à qual a Lusa teve acesso.